"Toy Story 5" acaba de ganarse a los Swifties. Tras semanas de especulaciones y pistas en redes sociales, Taylor Swift por fin confirmó su participación en la nueva cinta de Woody y compañía.

La noticia fue dada a conocer por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde reveló que, aunque no dará vida a ningún personaje, sí estará en el soundtrack con una canción original.

"¡Lo adivinaron! Mi nueva canción, "I Knew It, I Knew You", para 'Toy Story 5' será suya el próximo 5 de junio", escribió la intérprete.

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Taylor, también confesó que formar parte de esta saga es un sueño hecho realidad; y es que se enamoró de los personajes desde la primera vez que los vio en la pantalla grande, cuando todavía era una niña.

"Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía cinco años y vi la primera película".

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

Por si fuera poco, dio un adelanto a los fans de lo que pueden esperar de esta nueva entrega, ya que tuvo la oportunidad de ver una versión temprana de la película, y esa experiencia fue la que inspiró el tema que acompañará a los juguetes más famosos del cine.

"Me enamoré instantáneamente de 'Toy Story 5' cuando tuve la oportunidad de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción en cuanto regresé a casa después de la proyección", explicó.

Otro de los artistas que también se sumó a la franquicia de Disney Pixar es Bad Bunny, el reggaetonero prestó su voz a un nuevo y divertido juguete, que mucho tiene que ver con su personalidad.

"Toy Story 5" llegará a los cines el próximo 18 de junio y abordará la era de los dispositivos electrónicos en los niños.

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