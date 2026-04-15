En 2025, un total de 208 motociclistas fallecieron en un hecho de tránsito, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La dependencia publicó el Reporte de Hechos de Tránsito del cuarto cuatrimestre de 2025 y detalló que de octubre a diciembre murieron 53 motociclistas.

Con ello, se completó el balance anual de decesos de bikers en la Ciudad de México: de enero a marzo fallecieron 54 motociclistas; de abril a junio, 51, y de julio a septiembre, 50.

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En 2024, los fallecimientos de este sector se distribuyeron de la siguiente manera: de enero a marzo, 55; de abril a junio, 63; de julio a septiembre, 53, y de octubre a diciembre, 61. En total fueron 232 muertes, lo que representa una disminución si se compara con los casos que se suscitaron en 2025.

Causas de muerte

De acuerdo con la Semovi, entre enero y diciembre de 2025, 41% de los motociclistas fallecieron en incidentes sin la participación de otro vehículo; en 21% se involucró a un vehículo ligero y en 13% participaron vehículos de carga.

Sobre las causas, de los 208 bikers que murieron el año pasado, 109 fue por choque, 95 por derrape y 4 por atropellamiento.

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En el cuarto trimestre de 2025 —octubre a diciembre— los motociclistas concentraron el mayor número de muertes, con 53 de 98 personas fallecidas en el periodo.

En segundo lugar se ubicaron los pasajeros, con 17 de 98; en tercero, los peatones, con 16; seguidos de 11 conductores y un ciclista.

Casos

El 14 de mayo, un motociclista murió en un incidente ocurrido en calles del Centro Histórico.

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El 23 de julio, en Paseo de la Reforma, se registró otro incidente en el que un motociclista y su acompañante chocaron contra un automóvil; la mujer que viajaba como acompañante falleció.

Incidencia general

La Semovi destaca en su reporte, que para el cuarto trimestre de 2025, las vías de acceso controlado concentraron la mayor proporción de hechos de tránsito mortales, registrando 27 % de los 98 casos totales de incidentes que se reportaron de octubre a diciembre; seguido de vías secundarias y primarias, con 25% y 23%, cada una.

Durante el periodo de enero a diciembre del año pasado, 42% de los incidentes fatales sucedieron los días sábados y domingos; el 63% ocurrieron en el horario de las 18:00 a 05:00 horas.

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En la estadística anual, entre enero y diciembre de 2025, 3 de cada 10 hechos de tránsito fatales ocurrieron en ejes viales y vías de acceso controlado, concentrando así el mayor número de casos.

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cdm