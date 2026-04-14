Un tráiler que transportaba azúcar sufrió una volcadura sobre la carretera federal Villahermosa-Cárdenas, a la altura de la ranchería Cucuyulapa, siendo de inmediato rapiñada por los pobladores de la zona.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control de la misma y terminó saliéndose de la cinta asfáltica, quedando la carga esparcida tanto en el camellón central como en la carretera.

Debido a la magnitud del percance y la posición del vehículo, la circulación en ambos carriles se vio interrumpida, generando filas de automóviles que se extendieron por varios kilómetros.

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Sin embargo, antes que las autoridades aparecieran, decenas de pobladores de la zona y automovilistas que transitaban por el lugar detuvieron su marcha para apoderarse del producto.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa el momento en que hombres y mujeres cargaban bultos de azúcar al hombro, trasladando la mercancía en motocicletas y vehículos particulares.

Aunque, al lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN) se vieron superados por la cantidad de personas presentes, por lo que no pudieron detener la rapiña, limitándose a abanderar la zona para agilizar el tráfico vehicular.

Cabe señalar que, luego de varias horas de maniobras para retirar la unidad y limpiar los restos de azúcar, la circulación fue normalizada paulatinamente.

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