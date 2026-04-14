San Cristóbal de las Casas. - Un hombre que atacó a machetazos a su pareja, que como consecuencia de la agresión perdió ambas manos, ya es buscado por la Fiscalía, que emitió una alerta urgente para su localización y detención.

El hombre identificado como Pablo “N” atacó a machetazos a su esposa, identificada como Ana Luisa, de 27 años, en la colonia Los Manguitos del municipio de Cintalapa, informaron familiares de la víctima y autoridades.

Como consecuencia la joven mujer tuvo que ser trasladada en un mototaxi, hacia las 17:00 horas del lunes, en busca de ayuda médica, pero en el trayecto, fue interceptada por una ambulancia de Protección Civil, que la trasladó a un hospital.

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Familiares de la joven pidieron ayuda para localizar al hombre, que después de haber atacado a su esposa, huyó entre los matorrales de la colonia Los Manguitos. “A todos mi amigos y gente que me aprecia, quiero pedir su ayuda; este hombre atacó a mi prima a machetazos. Ella se encuentra entre la vida y la muerte. Lo que no queremos es que escape de la justicia”, pidió en redes sociales Bernabé Sánchez Velázquez, primo de la víctima.

Además de haber perdido ambas manos, Ana Luisa tiene heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Por la gravedad de las lesiones que sufrió Ana Luisa, tuvo que ser trasladada hacia un hospital de Tuxtla, a 70 kilómetros de distancia, hacia las 19:00 horas.

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El Ministerio Público emitió una alerta urgente, para localizar al hombre, pero pide en caso de encontrarlo, que no se intente atraparlo. “Peligroso”. “No intentar detenerlo”. “Puede estar armado y representa un riesgo para la población”.

La media filiación de Pablo “N” es de unos 25 a 35 años, de complexión media a robusta, de tez morena, ojos negros, ojo redondeado y bigote y barba ligera.

“El sujeto es señalado como presunto responsable de agredir brutalmente a su pareja sentimental con arma blanca (tipo de machete) causándole lesiones graves que derivaron en la amputación de ambas manos. Tras la agresión, el individuo huyó internándose en zona de vegetación y cauce de un río”, dice la alerta urgente que se ha emitido esta noche.

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