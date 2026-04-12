Zumpango, Méx.- Un hombre y una mujer, así como su mascota, fueron asesinados al interior de su vivienda en el fraccionamiento Las Plazas, Zumpango.

Los hechos fueron reportados por los vecinos a través del C5, por lo que elementos de la policía municipal acudieron al lugar.

A su llegada, se percataron que tanto la mujer como el hombre habían recibido impactos de un arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y determinaron que el hombre y la mujer no contaban con signos vitales.

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El cuerpo del masculino fue localizado sobre el piso, a un costado de un perro, el cual también presentaba un impacto de arma de fuego. Ambos se encontraban sobre manchas de sangre.

En tanto, la mujer fue localizada sobre una mesa, ensangrentada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado de México, así como de la Fiscalía General de Justicia quienes realizaron las investigaciones.

Las autoridades localizaron tres casquillos de una pistola 9 milímetros, los cuales fueron resguardados por la Policía de investigación.

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De acuerdo con testimonios de vecinos, las personas fallecidas presuntamente se dedicaban al robo en la zona, por lo que se presume de un ataque directo.

El área fue acordonada por elementos de seguridad para continuar con las indagatorias.

Personal de la Fiscalía Especializada en Homicidios llevó a cabo el retiro de los cuerpos.

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