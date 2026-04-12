Naucalpan, Méx.- El cadáver de una persona fue hallado por elementos de la Guardia Municipal dentro de una bolsa de tela negra en la colonia Olimpiada 68, en Naucalpan.

El hallazgo ocurrió en la calle Carlos A. Madrazo y Minas Palacio, donde los restos fueron abandonados a la mitad de la vía pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo presentaba diversas lesiones. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la persona.

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Elementos de la Guardia Municipal acudieron al sitio tras el reporte y procedieron a acordonar la zona para resguardar el área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizaron las investigaciones iniciales, para posteriormente proceder con el levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo (Servicio Médico Forense).

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