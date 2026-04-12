En medio del bosque de Milpa Alta, una brigada se reúne con un sólo objetivo: encontrar a Milton Mejía Hernández y regresarlo a casa. El joven de 25 años fue visto por última vez el 2 de abril en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, su hogar. El último que lo vio fue su hermano Cristian.

En total, 58 brigadistas, seis guardias y un civil sin uniforme: el padre de familia, buscan a Milton Mejía en un área de 255 hectáreas de bosque de un paraje llamado La Encinera, en Milpa Alta. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Llevaba una sudadera negra y pantalón gris”, dice Arturo Mejía, su padre, mientras sostiene en una mano su teléfono con la foto de su hijo, y en la otra la cadena de Osa, su perrita pastor belga malinois.

El padre de Milton Mejía busca entre los matorrales, guiado por la perrita Osa, a su hijo desaparecido el pasado 2 de abril. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

En esta búsqueda se desplegaron siete unidades de brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), todos de Milpa Alta, y la Guardia Comunal instruyó a seis elementos, dos de ellos montando a caballo.

Dos elementos rastrearon la zona de búsqueda montados a caballo. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Se trata de 58 brigadistas, seis guardias y un civil sin uniforme: el padre de familia, para cubrir un área de 255 hectáreas de bosque de un paraje llamado La Encinera.

Durante el recorrido se halló ropa que no era de Milton; su padre asegura que seguirá buscando. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Arturo, de oficio zapatero, recurre a Osa para el rastreo de Milton. Paradójicamente, usa una pulsera de cuero que su hijo utilizaba para que su perrita olfateara y lo buscara, sin saber que hoy tendría que rastrearlo de verdad.

Osa, una pastor belga malinois, fue entrenada por Milton para que lo olfateara y buscara, apoyado con una pulsera de cuero que el joven usaba. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Hoy la búsqueda no rindió frutos. Se halló ropa que no era de Milton. Pero Arturo asegura que regresará al bosque con un sólo objetivo: encontrar a su hijo y regresarlo a casa.

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