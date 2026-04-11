El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo esta semana dos operativos interinstitucionales en el suelo de conservación, donde se recuperaron dos hectáreas ocupadas de manera irregular y se protegieron cuatro más. Estas acciones se realizaron en el poblado de Parres El Guardia, alcaldía Tlalpan y en San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta en zona colindante con Xochimilco, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Retiran construcciones provisionales

En el poblado de Tlalpan, se retiraron construcciones provisionales, ninguna habitada, con lo que se protegió una hectárea ocupada de manera irregular; mientras que en los parajes de Milpa Alta se retiraron 10 postes de concreto, lo que permite continuar protegiendo el suelo verde de nuestra ciudad.

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Las zonas recuperadas brindan beneficios ambientales clave, por lo que su conservación resulta fundamental, ya que en estas zonas predominan bosques de pino y oyamel que favorecen la captura de carbono y la infiltración de agua, así como áreas agrícolas con riqueza biocultural, donde crecen hongos silvestres y plantas medicinales. En conjunto, estos ecosistemas contribuyen a mejorar la calidad del aire, retener el suelo y reducir riesgos como la erosión y las inundaciones.

Además, estos espacios resguardan la biodiversidad en alta montaña con especies como: coyotes, venados cola blanca, tlacuaches y murciélagos, por mencionar algunas, su presencia refleja la importancia de conservar estos hábitats y mantener el equilibrio ecológico.

Para llevar a cabo estas intervenciones, se contó con la participación coordinada de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

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