Chimalhuacán, Méx.- Al ser encontrado culpable por el delito de feminicidio, ocurrido en el 2012, Celso Mendoza Cervantes fue sentenciado a 62 años y 6 meses de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de este sujeto para que la autoridad judicial tomara la determinación de sentencia.

De acuerdo con la FGJEM, fue el 29 de noviembre de 2012 cuando la víctima fue golpeada en la cabeza con un objeto, en múltiples ocasiones, lo que le causó la muerte.

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Los hechos se registraron en un domicilio que compartían el hoy sentenciado y la mujer, ubicado en la colonia Tlaixco del municipio de Chimalhuacán, de donde el sujeto escapó tras la agresión.

Luego de ser identificado como partícipe del delito, a Celso Mendoza Cervantes lo arrestaron agentes de investigación de la Fiscalía mexiquense, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Y después del proceso penal en su contra, un juez del Poder Judicial del Estado de México decidió dictar la condena de cárcel a Celso Mendoza Cervantes, por el delito de feminicidio, por lo que pasará 62 años y 6 meses de prisión; y estableció una multa por 231 mil 889 pesos y al pago de 94 mil 740 pesos por concepto de reparación del daño.

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