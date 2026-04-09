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Hermosillo, Sonora.- “El juez se limitó a aplicar la ley”. Con esa afirmación, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia explicó la emitida contra las dos menores responsables del , ocurrido en 2025 en Sonoyta.

Explicó que, conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las imputadas pertenecen al grupo etario de entre 14 y 16 años, lo que legalmente impide imponer penas mayores a tres años de internamiento.

“Por disposición expresa de la ley, no se les puede imponer una pena mayor”, sostuvo.

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Detalló además que la resolución se derivó de un procedimiento abreviado, en el que participaron el Ministerio Público, las imputadas y la representación de la víctima, quienes acordaron la sanción presentada ante el juez.

“El juez simplemente sancionó ese acuerdo conforme a derecho”, precisó.

Acuña Griego subrayó que las menores no pueden ser juzgadas como adultas bajo el marco jurídico vigente en México, y que cualquier inconformidad con este tipo de resoluciones debe canalizarse a través de reformas legislativas.

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“Mientras la ley sea la que tenemos, debe aplicarse en sus términos en todo el país”, afirmó.

La sentencia, dictada el 6 de marzo de 2026, estableció una pena de 2 años y 10 meses de internamiento para una de las responsables, mientras que la otra recibió 11 meses de libertad asistida. Además, se fijó una reparación del daño de 5 mil 677 pesos.

El caso ha generado indignación social por la brutalidad del crimen y las sanciones consideradas mínimas.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025, cuando Leyla, de 15 años, fue engañada por dos amigas de 13 y 15 años, para acudir a un domicilio en el ejido El Desierto, en Sonoyta, municipio General Plutarco Elías Calles.

En el lugar, la adolescente fue asfixiada con un trozo de tela, al tiempo que las agresoras grababan el acto. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en el patio del inmueble.

El crimen fue esclarecido tras la difusión anónima de un video que documentaba los hechos, lo que permitió a las autoridades identificar y detener a las responsables.

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La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra Valencia, ha denunciado públicamente que la sentencia no corresponde a la gravedad del delito y ha exigido justicia.

"A mi niña la sacaron de mi casa con engaños, actuaron con premeditación, alevosía y ventaja y después del crimen fueron solapadas por sus madres. También son responsables", restriega con dolor y resentimiento.

“A mi hija la asesinaron con crueldad… y aun así aquí no pasa nada. La justicia llega tarde, débil o simplemente no llega”, considera.

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El feminicidio de Leyla Monserrat reabrió el debate sobre los límites del sistema de justicia para adolescentes en México, evidenciando la distancia entre lo que establece la ley y lo que exigen las víctimas.

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vr/cr

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