El coordinador parlamentario del PT, en Tabasco, Martín Palacios Calderón, se encuentra en el ojo del huracán, debido a su manera de expresarse en las que comparó a las mujeres con un caballo.

Durante un encuentro con la Asociación de Charros de Tabasco, en la biblioteca del Congreso del Estado, el también comisionado nacional del PT en Tabasco, Martín Palacios, expresó que “los caballos son como una mujer más”.

El comparativo, ha generado polémica en redes sociales, donde los usuarios acusan que se trata de una falta de respeto hacia las mujeres.

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“Yo les digo que el caballo es como una mujer más, que hay que estar atentos que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud porque si no lo cuidan el caballo, pues no va a durarles, y para nosotros pues de manera muy personal el caballo pues es una representación eh muy bonita”, refirió el parlamentario.

Aunque, Palacios Calderón, no se ha pronunciado sobre la situación que se ha generado por sus dichos, las críticas y solicitudes de disculpas no se han hecho esperar.

Entre ellos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Bracamonte, quie aclaró que el congreso local no comparte las expresiones del parlamentario, quien dijo en su momento habrá de disculparse.

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“Las declaraciones de los diputados son responsabilidad de cada uno, estas son declaraciones lamentables y desafortunadas que obviamente el Congreso no comparte", señaló

“Hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones que a lo mejor no tengan esa intención, pero a veces uno dice cosas que no debiera y yo creo que el diputado en su momento dara un posicionamiento sobre estas declaraciones y yo creo que en su debido momento él se disculpara y explicará lo que quiso decir”, apuntó.

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