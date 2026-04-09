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La noche del miércoles se reportó un presunto ataque en el fraccionamiento Urbi Villas de Gómez Palacio, Durango en el que murió un niño de 7 años y una mujer resultó lesionada, confirmaron autoridades de la fiscalía de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Eucalipto casi esquina con calle del Poniente, de la colonia Urbi Villas.

La información preliminar es que personas armadas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas, resultando en la muerte del menor.

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Hasta ahora se desconocen las razones del ataque. La mujer fue trasladada al Hospital General.

Los hechos derivaron en una movilización policiaca en el sector por parte de distintas corporaciones.

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