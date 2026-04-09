El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 muertos y un centenar de heridos, fue por exceso de velocidad de los operadores y no por fallas en la construcción de la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al presentar el informe final de la investigación del siniestro registrado en la Línea Z, cerca de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, la fiscal aseguró que la vía, durmientes, fijaciones y balasto del punto del accidente, analizados en materia de arquitectura e ingeniería civil, cumplen con la norma.

Por ello, descartó ejercer acción penal contra la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la construcción y operación de la obra, que conecta el Pacífico con el golfo a través de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público.

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En un mensaje en redes sociales, Godoy Ramos afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectaron irregularidades en 12 auditorías y cinco expedientes de investigación relacionados con 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material rodante y el mantenimiento de ambos.

“En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias”, sentenció.

De esta manera, la representante del Ministerio Público Federal señaló que el proceso penal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor; y Ricardo Mendoza Cerón, únicos detenidos por esta tragedia, continúa, aunque falta por detener a Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista.

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Al respecto, Godoy Ramos recordó que Díaz Gómez y Mendoza Cerón, presos en el penal del Amate, Chiapas, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas, y su proceso penal continúa.

“Ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”, presumió Godoy Ramos.

Asimismo, la fiscal reveló que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., llegó a un acuerdo reparatorio con 145 personas (114 adultos y 31 menores y adolescentes), quienes han recibido la reparación integral del daño, extinguiendo la acción penal contra la paraestatal.

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“Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, indicó.

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Gobernación, que aseguró que 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas, pero por “razones de protección y a solicitud de las víctimas” no se dieron a conocer los montos erogados.

Al cerrar el caso, Ernestina Godoy Ramos mencionó que la FGR “cumplió con sus funciones relativas al esclarecimiento de los hechos, la protección a las personas inocentes, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados”.

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