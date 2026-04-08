Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico no fue por un descarrilamiento en la obra, la Secretaría de Gobernación indicó que concluyó el proceso de reparación integral. para las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z, a la altura de Salina Cruz.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas, pero por “razones de protección y a solicitud de las víctimas”, no se dieron a conocer los montos erogados.

“No obstante, se informa que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso”, dijo la dependencia.

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Señaló la Segob que la reparación integral no se limitó a una compensación económica, sino que implicó atención médica continua, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y “un trato humano y cercano, reconociendo que detrás de cada número hay historias, familias y proyectos de vida que merecen respeto”.

“Con la conclusión de estos trabajos, el Estado mexicano cumple con su responsabilidad y reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas”, mencionó en un comunicado.

Recalcó que desde el primer momento tras el accidente, el Estado mexicano asumió este hecho “con absoluta responsabilidad, colocando en el centro a las víctimas y a sus familias, bajo un enfoque humanista, de cercanía y respeto a la dignidad de las personas”.

Se desplegaron 236 servidoras y servidores públicos para brindar atención directa y personalizada a las víctimas y sus familias en distintas entidades del país, e incluso en el extranjero, asegurando que nadie quedara fuera del proceso por razones de distancia o condición social, reportó Gobernación.

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