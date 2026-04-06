La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas que este lunes iniciaron un paro de actividades y bloqueos carreteros.

En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, ya que hay total disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.

🗣️ Rosa Icela Rodríguez asegura que "la mayoría de las demandas de transportistas y productores han sido atendidas"; además, reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, en las cuales se han registrado 11 bloqueos carreteros hasta el momento #VIDEO:… pic.twitter.com/uWOGly56WU — El Universal (@El_Universal_Mx) April 6, 2026

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Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y no afectar los derechos de terceros.

Conferencia de prensa que encabeza Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para hablar sobre las negociaciones del gobierno federal con transportistas y productores (06/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, el subsecretario de la Segob, César Yáñez, informó que hasta esta tarde se han registrado 11 bloqueos carreteros totales o parciales, de los cuales se levantó el de la caseta La Venta de la autopista México-Toluca.

Detalló que son nueve los estados con algún bloqueo carretero: México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con un total de más de mil participantes.

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