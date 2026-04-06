El Puesto de Comando que coordina las labores de rescate de los tres trabajadores en la mina Santa Fe del municipio El Rosario, Sinaloa, quienes quedaron atrapados desde el 25 de marzo, señaló que en la denominada zona cero se mantiene en operación continua con un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza diseñado para la gestión de filtraciones y escurrimientos.

Indicó que, en el interior del yacimiento, con una profundidad de 300 metros y una extensión horizontal de 3.2 kilómetros, presenta acumulación de jales en la totalidad de sus túneles y rampas, así como presencia de agua en los niveles inferiores.

Los ingenieros trabajan en la optimización del sistema mecánico y evalúan la incorporación de una segunda unidad de bombeo para incrementar el volumen de desalojo de líquido.

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El Puesto de Comando detalló que, como estrategia complementaria para acceder al punto de interés, se iniciaron maniobras en el contrapozo.

Indicó que desde las 21:00 horas del domingo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un descenso vertical mediante cuerdas para ejecutar labores de limpieza y verificar si el conducto es operable.

Intensifican extracción de agua y sedimentos de túneles para llegar a la zona cero de la mina Santa Fe del municipio El Rosario, Sinaloa (06/04/2026). Foto: Especial

Durante los trabajos iniciados a las 00:05 horas de este lunes, se retiró material sedimentario y se detectó un tirante de agua, es decir, una profundidad de inundación de 40 centímetros.

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El Puesto de Comando determinó modificar la estrategia de intervención para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas de la mina.

En estas acciones también participan integrantes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del estado de Sinaloa, brigada USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., operadora de la mina Santa Fe.

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