La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su administración tiene el objetivo de digitalizar la economía, con la finalidad de que se utilice menos el efectivo, y los pagos se realicen a través de los teléfonos celulares.

Para ello, una de las propuestas consiste en permitir la apertura de cuentas bancarias sin la necesidad de que el titular se registre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía, esto se ha hecho en muchos lugares del mundo, de tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda, no utilice el efectivo, sino que pueda primero bancarizarse y ya después formalizarse a través de distintos esquemas, esas son las llamadas cuentas N2 o N3, en eso se está trabajando”, expresó.

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Explicó que otra meta es que este año, los pagos en las casetas de cobro y en las gasolineras se realicen a través de medios electrónicos, y se deje de utilizar el efectivo.

“Nuestro objetivo también es que este año, las casetas se paguen de manera electrónica, sin efectivo, y también las gasolineras, hacia finales de 2026”, refirió en conferencia de prensa.

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