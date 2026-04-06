La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno de México financie movimientos políticos en otros países y aseguró que la política exterior mexicana se basa únicamente en relaciones diplomáticas con gobiernos y pueblos del mundo.

“Primero, negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países con los que tenemos relaciones diplomáticas”, afirmó al ser cuestionada sobre el tema.

Al referirse al proceso electoral en Perú, la mandataria señaló que México respeta los procesos internos de otras naciones, aunque expresó su deseo de que “gane el pueblo” y que los gobiernos atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables.

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Sheinbaum agregó que las ideas de la llamada Cuarta Transformación y del humanismo mexicano forman parte del pensamiento universal, por lo que cualquier país puede retomar experiencias que considere exitosas.

"(...) las ideas de la cuarta transformación, el humanismo mexicano, el pensamiento de pensadores políticos, transformadores en nuestro país no tiene copyright. Es parte del pensamiento universal. Y quien quiera ocupar las experiencias que hemos tenido aquí que sean exitosas", indicó.

En el caso peruano, la Presidenta reiteró su postura a favor de la liberación del exmandatario Pedro Castillo, al considerar que enfrenta un proceso injusto.

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Indicó que recientemente sostuvo comunicación con el abogado del exgobernante, quien argumenta que la votación legislativa utilizada para destituirlo no alcanzó el número necesario establecido por la ley, lo que constituiría un fundamento jurídico para su liberación.

La Presidenta añadió que México mantiene interés en la normalización plena de las relaciones diplomáticas con Perú, aunque hasta ahora no se han registrado avances en ese sentido.

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