A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el caso sigue sin esclarecerse plenamente y ha dejado al descubierto no sólo fallas técnicas, sino una deuda en materia de justicia, transparencia y atención a las víctimas. Para especialistas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y sobrevivientes, el reto no es únicamente técnico, sino ético: evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

La ponencia Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Una Mirada Interdisciplinaria desde la Ingeniería Civil, realizada en la Universidad Iberoamericana, evidenció que el análisis interdisciplinario es clave para dimensionar la magnitud del problema, pero también que persiste la exigencia de respuestas claras de las autoridades.

“La investigación es para las víctimas, para que no vuelva a pasar”, afirmó Yoalli Romero, sobreviviente del accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

Lee también Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

“Seguimos teniendo muchas más preguntas e indignación que respuestas”, aseguró en su participación en la ponencia, donde se reabrió la discusión sobre las condiciones de operación de este proyecto ferroviario.

Su testimonio evidenció la vulnerabilidad de los usuarios ante posibles fallas estructurales. Relató la incertidumbre, el caos y la falta de auxilio inmediato tras el accidente.

El tren, dijo, viajaba completamente lleno, con personas de distintas edades y trayectos. Tras el impacto, algunos vagones quedaron suspendidos en una zona aislada, sin acceso inmediato a servicios de emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.