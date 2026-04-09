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Culiacán, Sin.- En distintos ejecutados en el municipio de Navolato, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvieron a dos civiles con armas automáticas, cargadores, cartuchos y uno de ellos transportaba setenta dosis de una sustancia blanca, con las características de la cocaína.

La del Estado informó que en un recorrido de vigilancia por la sindicatura de Villa Juárez, de dicho municipio, detectaron que una persona joven circulaba en una motocicleta sin placas de circulación y llevaba una mochila en sus hombros, la cual, al notar su presencia, imprimió mayor velocidad para huir del lugar.

Tras una breve persecución, este fue detenido y, al revisarlo, se le encontró una carabina tipo M4, cinco cargadores abastecidos, 150 cartuchos útiles, setenta dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína y la motocicleta que conducía cuenta con reporte de robo.

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En la misma sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, el personal estatal ubicó a un joven que se encontraba sentado en una motocicleta estacionada, el cual, al verlos, prendió la unidad y pretendió huir, por lo que fue alcanzado calles adelante.A esta persona, de aspecto joven, se le encontró entre sus ropas una pistola de nueve milímetros, un cargador abastecido, diez cartuchos útiles y 215 dosis de una sustancia con las características de la , con un peso de 66 gramos, 22 dosis de un polvo blanco, con las características de cocaína, y la motocicleta no porta placas y el número de serie es ilegible.

Operativo en municipio en Sinaloa deja dos personas detenidas. Foto: especial
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mahc/LL

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