Trabajadores de la Secretaría de Salud federal se manifestaron afuera del edificio de la dependencia para exigir a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos laborales sobre el reglamento de seguridad e higiene, escalafón, vestuario y equipo o vales económicos para adquirirlos y garantizar la seguridad e higiene al atender a la ciudadanía.

Los dirigentes de las secciones 1,2,3,4,5,7 de Cofepris, 8, 17, 66, 85, 89 y 90, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) advirtieron que las autoridades de Salud no terminan por entender el riesgo sanitario que hay para el público en general si se sigue violando la normatividad laboral, al no cumplir con las Condiciones Generales de Trabajo.

Desde las 8 de la mañana de este miércoles, trabajadores se dieron cita frente a las oficinas central de la Secretaría de Salud Federal para realizar un mitin en el que los dirigentes de las Secciones 1, 2, 7 y 17 coincidieron en pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud, David Kershenobich, que se respete la normatividad laboral contemplada en las Condiciones Generales de Trabajo.

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Trabajadores de la salud se manifestaron afuera del edificio de la dependencia para exigir mayor seguridad e higiene (08/04/2026). Foto: Especial

“La precariedad en la que trabajamos contradice lo afirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y por el doctor David Kershenobich respecto a que dentro del Sector Salud se atienden puntualmente todas las demandas laborales para hacer posible llevar la atención y brindar salud y bienestar a la población mexicana”, señalaron.

“Lamentablemente no ha habido respuesta a nuestras justas demandas, planteadas tiempo atrás desde las diferentes unidades administrativas centrales de la Secretaría de Salud. Hoy reiteramos que seguimos sin contar con los insumos mínimos necesarios para realizar nuestra labor en favor de la salud de millones de mexicanos”.

Los manifestantes acordaron, a mano alzada, mantener el plantón hasta que sean recibidos por las autoridades y reciban respuestas firmes, concretas e inmediatas a sus demandas laborales, que fueron presentadas “desde tiempo atrás”.

Trabajadores de la salud se manifestaron afuera del edificio de la dependencia para exigir mayor seguridad e higiene (08/04/2026). Foto: Especial

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