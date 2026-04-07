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Alrededor de 500 efectivos del y Guardia Nacional (GN) fueron enviados a los municipios de Ciudad Juárez y Cuauhtémoc en Chihuahua.

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que se inició un despliegue vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, hacia esos municipios.

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Estos movimientos tienen como objetivo reforzar el despliegue operativo que mantienen la 5/a. y 42/a. Zonas Militares en esa entidad, y con ello, contribuir en las acciones que realizan los uniformados para inhibir actividades ilícitas de con presencia en las zonas.

La misión del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno del estado de Chihuahua, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando los Derechos Humanos.

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