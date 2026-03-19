La Defensa Nacional (Defensa) realizó diferentes pruebas de los Grupos Técnicos de Seguridad del Plan Kukulcán, definidos por el Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (Candesti), para comprobar su capacidad operativa y garantizar la seguridad durante la Copa Mundial 2026 en México.

En el Campo Estratégico Militar Conjunto de Santa Lucía, Estado de México, el comandante de la Fuerza de Tarea, Martín Salinas Reyes, ordenó la ejecución del ejercicio militar de aplicación “Ollomani”, fase sobre terreno, donde se realizaron 10 escenarios de 16 programados.

El comandante Salinas Reyes dijo que los ejercicios militares son actividades prácticas en que las tropas efectúan operaciones simuladas lo más apegado a la realidad, aplicando tácticas, técnicas y procedimientos previamente aprendidos.

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Defensa se alista para brindar seguridad durante el Mundial 2026 (19/03/2026). Foto: Especial

Explicó que a través de un sistema táctico computarizado en la Escuela Superior de Guerra se ha logrado realizar 55 escenarios derivados de la evaluación de riesgos del Plan Kukulcán.

“El ejercicio tiene como propósito demostrar las capacidades interoperativas institucionales con vistas a proporcionar seguridad y protección a las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México.

“Establece los objetivos particulares: integrar capacidades federales, estatales y municipales, fortalecer la coordinación interinstitucional en un entorno simulado, aplicar la metodología del arte y diseño operacional y el empleo de técnicas y procedimientos para una actuación en forma efectiva”, aseveró el comandante.

Subrayó que esta misión es proporcionar la seguridad y protección de las actividades, espacios y personas que participen en la Copa Mundial de Fútbol 2026 en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

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