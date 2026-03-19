Sheinbaum confirma envío de invitaciones a jefes de Estado para la inauguración del Mundial de 2026

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La presidenta confirmó que el grupo de trabajo del Gobierno federal para la organización del Mundial de 2026 envió invitaciones a jefes de Estado con los que México mantiene relaciones diplomáticas para asistir a la inauguración del torneo, entre ellas al rey de España, Felipe VI.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las cartas fueron enviadas como parte de la estrategia diplomática y de coordinación internacional rumbo a la justa deportiva, y precisó que la responsable de este proceso ha sido Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de 2026.

Lo anterior al ser cuestionada de que surgieran versiones periodísticas sobre una supuesta invitación dirigida específicamente al monarca español.

A pregunta expresa sobre si el rey de España viene a Mexico se podría reunir con él, Sheinbaum respondió: "Ya vamos a ver".

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 19 de marzo, desde Palacio Nacional - Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
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Al respecto, Sheinbaum aclaró que no se trata de un caso aislado, sino de una convocatoria general enviada a todos los países con los que México sostiene relaciones diplomáticas.

Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos invitación para que vinieran al Mundial y de ahí, pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, señaló la presidenta.

El Mundial de 2026 lo organiza México junto con Estados Unidos y Canadá.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 19 de marzo, desde Palacio Nacional - Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 19 de marzo, desde Palacio Nacional - Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Cabe mencionar que México mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 193 países, a los cuales podrían ser invitados, según las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre los países con los que tiene relación es con Cuba, Venezuela, Rusia, China, entre otros.

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