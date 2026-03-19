El pleno del Senado aprobó una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que un grupo de 60 marinos mexicanos participen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos de América.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad con 69 votos la solicitud de permiso para que 60 elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, fuera de los límites del país.

Ello a efecto de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, Estados Unidos de América.

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Sin discusión, se avaló que los marinos mexicanos se trasladarán con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de una aeronave de esa Institución que proponga la Sección Tercera (Operaciones) de la Jefatura de Operaciones Navales, que despegará el 1 de abril de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México y retornaría a territorio nacional, en el citado aeropuerto, el 30 de mayo de 2026.

El Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, permite entrenamiento de maniobras a nivel de batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.

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