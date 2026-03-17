La Comisión de Marina del Senado prevé aprobar en los próximos días la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que un grupo de 60 marinos mexicanos participen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos de América.

De acuerdo con el oficio enviado por la titular del Ejecutivo Federal y que se analiza en comisiones, se trata de 60 elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, fuera de los límites del país.

Ello a efecto de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, Estados Unidos de América.

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“De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participaría con 60 (sesenta) elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales”, señala el oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los cuales se trasladarán con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de una aeronave de esa Institución que proponga la Sección Tercera (Operaciones) de la Jefatura de Operaciones Navales, que despegará el 1 de abril de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México y retornaría a territorio nacional, en el citado aeropuerto, el 30 de mayo de 2026.

El Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, permite entrenamiento de maniobras a nivel de batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.

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