El senador Ángel García Yáñez hizo un urgente llamado a las autoridades federales y del estado de Morelos para poner fin a la ola de feminicidios, violencia e inseguridad registrada recientemente y exigió que se garantice la paz y seguridad para estudiantes, trabajadores y la sociedad en general.

Tras el fallecimiento de dos alumnas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), el legislador del PRI reprochó la falta de resultados de las autoridades de seguridad federales y de la entidad y la carencia de una estrategia de prevención y combate a la delincuencia, que ha traído como consecuencia la muerte de las jóvenes Kimberly Joselin Ramos y Aylín Rodríguez Fernández.

García Yáñez lamentó también el feminicidio de Carla Toledo Gómez, hechos que “han generado una ola de temor y desconfianza” entre la comunidad estudiantil de la entidad y de las y los morelenses en general.

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Reconoció la labor de diversos colectivos feministas de Morelos que demandan estrategias y acciones institucionales para prevenir la violencia de género. Dijo que sus acciones son bienvenidas pero insuficientes ante la inacción y falta de respuesta gubernamental.

“Es lamentable que no se cuente con una estrategia de prevención del delito que garantice la seguridad de las y los estudiantes en en diversos espacios educativos, pero más lamentable es que las autoridades de seguridad locales y federales no den respuesta a las demandas de la sociedad del estado, que exige un alto a la inseguridad”, enfatizó.

García Yáñez advirtió que desde el Senado de la República seguirá alzando la voz para exigir acciones concretas de prevención y combate a la delincuencia, así como el reforzamiento de la seguridad en las inmediaciones de los diversos planteles educativos y de espacios públicos del estado.

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