Durante la conmemoración de los 100 Años de la Aviación Naval, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que se han consolidado como uno de los tres componentes tácticos de la fuerza operacional, junto con las unidades, buques de superficie y las fuerzas terrestres.

En la Base Aeronaval del puerto de Veracruz, el almirante señaló que durante el presente sexenio se tiene proyectado incorporar 36 nuevas aeronaves y actualmente se cuenta con 115 de estas 69 de ala fija y 46 helicópteros.

Conmemoración de los 100 Años de la Aviación Naval de la Secretaría de Marina. Foto: Especial

Las cuales están desplegadas en 10 bases aeronavales y 22 escuadrones, ubicados en las diferentes Regiones y Zonas Navales del país. Así como el trabajo en equipo de dos mil 247 elementos, entre pilotos, mecánicos, electrónicos, artilleros, de operaciones aéreas y servicios.

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Agregó que cada aeronave que despega representa la confianza de una nación que sabe que los marinos estarán presentes donde más se les necesita.

“Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que cada década ha significado una transformación profunda. Lo que comenzó con hidroaviones de reconocimiento ha evolucionado hacia una fuerza aeronaval moderna, flexible, especializada, capaz de operar en múltiples escenarios estratégicos.

Conmemoración de los 100 Años de la Aviación Naval de la Secretaría de Marina. Foto: Especial

“La Aviación Naval se ha convertido en un multiplicador de fuerza del Poder Naval mexicano. Desde el espacio aéreo nacional, nuestras aeronaves amplían el radio de acción de las operaciones marítimas, vigilan nuestro mar territorial, protegen nuestra zona económica exclusiva y garantizan presencia permanente donde la vigilancia resulta esencial para la seguridad nacional”, aseveró ante cientos de cadetes.

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Acompañado de la gobernadora de la entidad Rocío Nahle García, mandos navales, autoridades civiles y estatales, el secretario destacó que la fortaleza no radica en la tecnología o en el alcance de sus aeronaves, también reside en la integración operativa entre mar, aire y tierra.

El titular de la Semar resaltó que la coordinación entre buques, unidades terrestres y aeronaves les permite actuar con precisión, rapidez y eficacia en los momentos más decisivos.

Sostuvo que esta fusión operacional es lo que convierte a la Aviación Naval en una herramienta estratégica capaz de responder a los desafíos contemporáneos.

Conmemoración de los 100 Años de la Aviación Naval de la Secretaría de Marina. Foto: Especial

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