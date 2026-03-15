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En eventos diferentes, elementos de la Secretaría de Marina () localizaron siete y una bodega con precursores químicos en Sinaloa.

En un primer evento, durante recorridos terrestres en inmediaciones del municipio de La Cruz de Elota, los navales localizaron tres plantíos de marihuana, con un aproximado de 11 mil 280 plantas.

En el segundo evento, en inmediaciones de Cosalá, los efectivos ubicaron cuatro plantíos de marihuana, con ocho mil 128 plantas.

Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial
Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial

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También, ubicaron una bodega con cuatro mil 200 litros de, ocho costales de ácido tartárico de 25 kilos cada uno, cuatro de sosa cáustica de 25 kilogramos cada uno y 400 litros de sustancias de uso dual, entre otras.

Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial
Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial

Las plantas de marihuana localizadas fueron incineradas y los precursores químicos fueron neutralizados en el sitio.

La dependencia refrendó su compromiso de trabajar para debilitar las estructuras de producción y distribución de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho en nuestro país.

Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial
Marina localiza siete plantíos de marihuana y una bodega. Foto: especial
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mahc/LL

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