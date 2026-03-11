Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Elementos de la Secretaría de Marina () detuvieron en el municipio de Huatabampo, Sonora, a dos presuntos infractores de la ley; aseguraron mil 155 envoltorios que contenían marihuana y mil 382 envoltorios de , un arma corta, tres armas largas, cuatro cargadores, 88 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo tipo pickup.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Sonora, a dos presuntos infractores de la ley. Foto: especial
Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del municipio.

Los detenidos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la () para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la y su determinación para continuar trabajando en coordinación con las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales para velar por la seguridad y la justicia en nuestro país.

