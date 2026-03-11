Más Información
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el municipio de Huatabampo, Sonora, a dos presuntos infractores de la ley; aseguraron mil 155 envoltorios que contenían marihuana y mil 382 envoltorios de metanfetamina, un arma corta, tres armas largas, cuatro cargadores, 88 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo tipo pickup.
Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del municipio.
Los detenidos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y su determinación para continuar trabajando en coordinación con las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales para velar por la seguridad y la justicia en nuestro país.
