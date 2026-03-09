Ante los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, una delegación mexicana integrada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los estados sede, participaron en la Reunión Trilateral sobre Cooperación en Seguridad de Grandes Eventos rumbo al torneo, celebrada en Washington D.C., organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que la reunión, que contó con la participación de los agregados militar y naval de la Misión Permanente ante la OEA, así como de delegaciones de expertos de México, Estados Unidos y Canadá, forma parte de los esfuerzos de cooperación trilateral entre los tres gobiernos rumbo a la celebración del Mundial.

Detalló que durante dos días de reuniones con expertos en grandes eventos deportivos y de las Naciones Unidas se analizaron los marcos nacionales de seguridad, identificaron desafíos comunes y se fortalecieron los mecanismos de intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para la diplomacia deportiva, imagen país y la protección de grandes eventos internacionales.

Además, indicó que estos esfuerzos forman parte de la estrategia integral de seguridad que desarrollan autoridades del gobierno de México, en coordinación con la FIFA, para garantizar la integridad de los asistentes, delegaciones internacionales y participantes durante el torneo.

“El encuentro permitirá recopilar las lecciones aprendidas por México, Estados Unidos y Canadá en la organización conjunta de esta Copa Mundial.”, dijo

En la sesión inaugural, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, destacó que México está preparado y listo para recibir al mundo y enfatizó que el país avanza en la coordinación con sus socios de América del Norte para garantizar que este torneo se desarrolle en condiciones de seguridad y cooperación.

En la reunión también participaron Alfonso Zegbe, jefe de la Unidad de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores; coronel Rubén Arana, jefe del Grupo Operativo del Centro Coordinador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la Secretaría de la Defensa Nacional; Pamela Reducindo, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Comisario Jorge Sergio Ron Cárdenas, director general del Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León.

