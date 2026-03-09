Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció la construcción y rehabilitación de espacios deportivos en la entidad con una inversión superior a 52 millones de pesos, como parte de las acciones vinculadas a la preparación social de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario estatal explicó que se edificarán 26 canchas de futbol con recursos del gobierno federal, mientras que el gobierno estatal se encargará de rehabilitar 43 instalaciones deportivas en distintos municipios del estado.

De acuerdo con Villarreal Anaya, estas obras forman parte de los ejes del programa “Mundial Social 2026”, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca aprovechar la celebración del torneo internacional para fomentar el deporte, la cultura y la convivencia social en todo el país.

“El objetivo es que la participación de México en esta Copa del Mundo no se limite a la competencia, sino que deje una huella duradera como estímulo para el deporte, la cultura y la grandeza de nuestra nación”, expresó.

Durante una ceremonia cívica realizada en la cancha de fútbol “Américo Amigo”, dentro del Parque Recreativo Siglo XXI, el gobernador señaló que el estado contribuirá a que este evento internacional trascienda el ámbito deportivo y se convierta en un factor de integración social.

Asimismo, anunció que como parte del proyecto se realizarán 43 murales en los municipios del estado, elaborados por niñas, niños y adolescentes con la guía de 35 artistas urbanos tamaulipecos, con el propósito de promover valores vinculados al deporte, la identidad colectiva y la cohesión social.

El mandatario añadió que también se impulsará la participación de jóvenes en torneos y “mundialitos” locales, con el objetivo de abrir oportunidades para el talento deportivo de la entidad.

Con estas acciones, dijo, Tamaulipas busca que el impacto del torneo mundialista se refleje no solo en infraestructura, sino también en el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la paz social y la participación comunitaria.

