Reynosa, Tamaulipas.- Por primera vez en 50 años, el abrazo entre el alcalde de Reynosa, Tamaulipas y el mayor de Hidalgo, Texas no terminó en la tradicional caminata que llegaba hasta la Plaza Miguel Hidalgo donde se realizaba un festejo y desayuno.

El motivo: el luto que se guarda por la muerte del Secretario de Economía, Mauricio Treviño, quien perdió la vida en un accidente automovilístico.

En redes sociales se manejó que el festejo en la plaza se había suspendido por las alertas que Estados Unidos haya hecho ante la inseguridad que se ha registrado en diversos estados mexicanos entre ellos, Tamaulipas.

El evento se llevó a cabo en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, donde cada año se realiza el abrazo. Foto: Especial

Sin embargo, algunos funcionarios del ayuntamiento de Reynosa manifestaron que como una forma de honrar la memoria del secretario fallecido, es que el festejo no se realizaría este año.

Durante su mensaje, Sergio Coronado, mayor de Hidalgo, Texas destacó que el Puente Internacional donde cada año se realiza el abrazo, representa más que una frontera física, sino que es la relación de dos fronteras que han aprendido no sólo a intercambiar cultura y comercio sino también, hermandad.

"Este año queremos que este puente sea símbolo de paz, esta línea no marca una división sino que reafirma un compromiso. Vivimos tiempos complejos a nivel indispensable, con conflictos armados, polarización e incertidumbre económica afectan a millones de personas".

Dijo que mientras en otros lugares despegan aviones de combate, en Hidalgo y Reynosa, se aterrizan ideas y se privilegia el diálogo.

"Enfrentamos retos comunes que no conocen fronteras, seguridad pública, crecimiento ordenado, movilidad eficiente y desarrollo sostenible, solo juntos podemos superarlos, mi mejor deseo es que este encuentro no sea sólo una tradición, sino una reafirmación de que elegimos la paz como principio rector".

Por su parte, el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz indicó que en ambas fronteras se sigue el camino de la mano con una cultura binacional donde todos son familia.

"Ya van 50 años de esta hermosa relación y vamos por otros más. En medio de las tensiones, nosotros vamos de la mano, somos una misma familia y tenemos que ver a los dos lados de la frontera para tener un crecimiento integral", dijo el alcalde.

Al término del evento en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, ambas delegaciones regresaron a sus fronteras.

