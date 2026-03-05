Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A 65 días de que un hombre habría ingresado y presuntamente violado a dos médicas residentes, el director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia Valadez, emitió un posicionamiento en el cual afirmó que se les ha brindado el apoyo necesario y se ha colaborado con las autoridades para realizar peritajes, recorridos y recabar material en video en la carpeta de investigación.

“Lo primero que quiero expresar es mi absoluta solidaridad y respeto para las doctoras residentes que vivieron una situación tan profundamente perturbadora”, expresó Plascencia en rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el coordinador del IMSS- Bienestar en el estado, Marggid Rodríguez Avendaño.

Las dos médicas denunciaron que el 30 de diciembre del 2025 un hombre ingresó al espacio donde descansa el personal médico femenino en el turno nocturno.

Plascencia señaló que desde el primer momento se ha preservado la identidad de las doctoras, se respeta su proceso personal y se ha permitido que las autoridades realicen su trabajo sin exponerlas públicamente, ni someterlas a una presión mediática innecesaria.

“Rechazo categóricamente cualquier insinuación de negligencia, encubrimiento o indiferencia de mi parte. En ningún momento se ha obstaculizado una investigación, ni se ha minimizado lo ocurrido, por el contrario se ha actuado con responsabilidad institucional facilitando el trabajo de las autoridades y adoptando medidas concretas para fortalecer la seguridad del hospital”, expresó.

“Como director del hospital, mi responsabilidad ha sido actuar siempre con base en hechos verificables, protocolos institucionales y respeto absoluto hacia las personas involucradas, evitando cualquier forma de revictimización y preservando su privacidad”, añadió.

El doctor Vicente Plascencia aseguró que su solidaridad y respeto hacia las doctoras involucradas permanece intacta y reiteró que seguirá colaborando en todo momento con las autoridades para que se esclarezcan plenamente los hechos y para que cualquier persona que haya cometido una conducta indebida enfrente las consecuencias que marca la ley.

Aseguró que cualquier evento que altere la tranquilidad, la seguridad o la dignidad de quienes trabajan y se forman dentro de una institución hospitalaria merece ser tomado con la mayor seriedad y sensibilidad. “Como médico, como directivo hospitalario y sobre todo, como ser humano, mi primera preocupación ha sido siempre el bienestar de las personas que forman parte de esta comunidad médica”, mencionó.

Explicó que la decisión de no realizar un pronunciamiento público hasta ahora, no había sido por falta de transparencia, ni por indiferencia ante lo ocurrido, sino precisamente para proteger en todo momento a las doctoras involucradas, evitar cualquier forma de revictimización y para salvaguardar su identidad.

El funcionario estatal dio a conocer algunas de las medidas de seguridad que se han tomado en la institución: la reubicación del dormitorio de residentes mujeres a una zona menos transitada del hospital; la instalación de cerraduras de seguridad con acceso mediante huella digital en los dormitorios de residentes; la gestión de mayor presencia de guardias de seguridad dentro de las instalaciones; el cierre nocturno controlado de accesos al hospital; la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia y la implementación de nuevos gafetes de identificación para todo personal además de controles más efectos de acceso.

Por último, lamentó que en días recientes haya circulado en redes sociales un video que presenta fragmentos de lo ocurrido sin el contexto completo e insistió en que la protección de las víctimas, la verdad de los hechos y la justicia siempre estarán por encima de cualquier presión mediática.

También acompañaron al director del HIT, José Luis Garza Ruiz, jefe de servicios de Atención a la Salud en la Coordinación del IMSS Bienestar; Ariel Mercado Cárdenas, jefe de Enseñanza de la Coordinación del IMSS- Bienestar; María Elena Escobar Camacho subdirectora médica del Hospital Infantil, y Jorge Guerrero López, jefe de Enseñanza del HIT.

Protesta de doctora afectada

En el transcurso de la semana circuló un video en el cual se observa a una de las dos doctoras que denunciaron haber sido violadas en el Hospital Infantil.

En las imágenes se observa que porta una cartulina y se manifestó en un evento, en el cual se les dio la bienvenida a los nuevos residentes de dicho nosocomio.

“En el HIT me drogaron, me violaron y se callaron. No fue error. Fue negligencia”, decía la cartulina.

Durante su protesta se observó al director del Hospital Infantil, mientras que la doctora relató a los nuevos residentes el ataque que sufrió ella y una compañera.

Ella insistió que no recibieron el apoyo necesario en su momento.

Después de que se dieron a conocer los hechos, elementos de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a un empleado del HIT, acusado como presunto responsable, pero quedó en libertad después de que su defensa acreditó que fue ajeno a estos hechos.

Hasta la fecha las autoridades continúan con las investigaciones en búsqueda de encontrar al responsable de la doble violación.

