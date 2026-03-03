Ciudad Victoria. - Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo permanente para el combate y control del incendio forestal en el ejido Vallehermoso en el municipio de Miquihuana, que ha afectado unas 250 hectáreas de matorral bajo y sotol.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, gracias al respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se activó el helicóptero de Protección Civil Tamaulipas, equipado con sistema especializado para descargas de agua.

Dijo que está acción ha permitido reforzar significativamente las labores de combate aéreo, especialmente en áreas de difícil acceso.

González de la Fuente añadió que actualmente, más de 120 elementos trabajan de manera coordinada en distintos frentes del incendio, implementando estrategias tácticas para su control y posterior liquidación, “las acciones priorizan en todo momento la protección de la población, los recursos naturales y el entorno ecológico de la región”.

González señaló que desde el primer reporte del siniestro, brigadas terrestres iniciaron labores pie a tierra; sin embargo, las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento han favorecido la rápida propagación del fuego, lo que ha representado un desafío adicional para los equipos de emergencia.

Los trabajos se desarrollan bajo un esquema de colaboración interinstitucional, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con la atención oportuna y eficaz de contingencias, así como con la salvaguarda del patrimonio ambiental de las y los tamaulipecos.

