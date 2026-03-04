Matamoros, Tamaulipas. - En acciones desplegadas en Matamoros y San Fernando, Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional catearon dos inmuebles donde se aseguraron armas, casi 23 mil cartuchos y 42 autotanques; hay siete detenidos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que fue asestado un nuevo golpe a redes logísticas de la delincuencia, la primera acción en Matamoros, donde se catearon dos inmuebles y detuvieron a cinco personas.

En el lugar aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 21 dispositivos electrónicos y tres vehículos.

Detenidos por posesión de armas en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial

En una segunda acción en el mismo municipio, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, intervino otro inmueble donde fueron detenidas dos personas más.

Ahí se aseguraron dos armas largas, cargadores, así como 42 carros tanque, 15 contenedores, 34 tractocamiones, siete remolques tipo caja seca y tres motobombas, equipo cuyo uso será investigado por las autoridades ministeriales.

En tanto, en San Fernando, fuerzas federales detuvieron a un hombre que transportaba 22 mil 960 cartuchos a bordo de un tractocamión, además de un teléfono celular.

Objetos asegurados durante cateos en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial

El decomiso representa uno de los aseguramientos de municiones más significativos reportados en la región en fechas recientes.

Las acciones en Tamaulipas formaron parte de una jornada nacional de operativos desplegados también en Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

El Gabinete de Seguridad señaló que estos resultados se enmarcan en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Las autoridades federales indicaron que las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Armas aseguradas tras cateos en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial

