Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Matamoros, Tamaulipas. - En acciones desplegadas en Matamoros y San Fernando, Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional catearon dos inmuebles donde se aseguraron , casi 23 mil cartuchos y 42 autotanques; hay siete detenidos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que fue asestado un nuevo golpe a redes logísticas de la delincuencia, la primera acción en Matamoros, donde se catearon dos inmuebles y detuvieron a cinco personas.

En el lugar aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 21 dispositivos electrónicos y tres vehículos.

Detenidos por posesión de armas en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial
En una segunda acción en el mismo municipio, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, intervino otro inmueble donde fueron más.

Ahí se aseguraron dos armas largas, cargadores, así como 42 carros tanque, 15 contenedores, 34 tractocamiones, siete remolques tipo caja seca y tres motobombas, equipo cuyo uso será investigado por las autoridades ministeriales.

En tanto, en San Fernando, fuerzas federales detuvieron a un hombre que transportaba 22 mil 960 cartuchos a bordo de un tractocamión, además de un teléfono celular.

Objetos asegurados durante cateos en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial
El decomiso representa uno de los aseguramientos de más significativos reportados en la región en fechas recientes.

Las acciones en Tamaulipas formaron parte de una jornada nacional de operativos desplegados también en Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

El Gabinete de Seguridad señaló que estos resultados se enmarcan en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Las autoridades federales indicaron que las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Armas aseguradas tras cateos en Tamaulipas (04/03/2026). Foto: Especial
