Manny, Sid y Diego regresan a la pantalla grande con la sexta entrega de La Era de Hielo, así lo confirmó este 4 de junio Walt Disney Studios al lanzar un cómico adelanto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En medio de una épica huida musicalizada con la clásica tonada de "Carmina Burana", donde la torpeza de los personajes se hace presente, La Era de Hielo: Mundo de Lava atrapó la atención de miles de internautas que esperan una nueva aventura a prueba de la extinción.

Asimismo, otro de los detalles que desató la euforia de los fans de la saga es que la película contará con el regreso de las voces originales en inglés con Ray Romano como Manny, Denis Leary como Diego, John Leguizamo como Sid, Simon Pegg como Buck y Queen Latifah como Ellie.

Leer también: VIDEO: niña fantasma es captada en centro comercial por trabajadores; suceso paranormal desata conmoción en la red

Una nueva aventura bajo cero está a punto de suceder. Foto: Walt Disney Studios

¿Cuándo se estrena La Era de Hielo 6?

A pesar de que con este pequeño adelanto, aún se desconocen los detalles de la trama del filme dirigido por John C. Donkin, el humor será parte de una divertida aventura donde la peculiar manada se enfrentará a la amenazante actividad volcánica al adentrarse a un nuevo territorio.

Al final del explosivo teaser lleno de trozos de hielo y bolas de lava, se revela que la fecha de estreno de La Era de Hielo 6 en Estados Unidos será el 5 febrero del 2027.

Leer también: Usuarios de TikTok convocan a primera reunión con trajes de época en Metro Hidalgo; ¿cuándo y a qué hora será?

OUCH! #IceAge: Boiling Point is coming in hot! Arriving only in theaters February 5, 2027. pic.twitter.com/FeJ0UWzHMA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 4, 2026

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento enDescubre y Compra. Si buscastecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs