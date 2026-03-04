Más Información

Chabihau, Yucatán.- Un aparatoso accidente se registró cerca del puerto de Chabihau, luego de que una patrulla del terminó volcada dentro de la ciénaga para no atropellar a un cocodrilo que se encontraba sobre la .

Los hechos ocurrieron mientras realizaban un recorrido de vigilancia en la ruta que conecta Yobaín con el puerto de Chabihau.

En ese momento, el conductor de la unidad oficial habría realizado un movimiento brusco al volante para evitar atropellar al reptil que descansaba a mitad del camino.

Cocodrilo visto en ruta de Yobaín con el puerto de Chabihau. Foto: Especial
Cocodrilo visto en ruta de Yobaín con el puerto de Chabihau. Foto: Especial

La maniobra provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, saliéndose de la cinta asfáltica hasta terminar volcado con las llantas hacia arriba dentro de la zona de agua y lodo.

A pesar de lo aparatoso del percance, los dos elementos que viajaban en la unidad resultaron ilesos, logrando salir por su propio pie del vehículo.

El incidente fue reportado por pescadores que transitaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, se iniciaron las labores para retirar la patrulla con apoyo de grúas.

En cuanto al lagarto que provocó la maniobra, no resultó lesionado y regresó a su hábitat natural.

