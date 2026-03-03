Mérida, Yucatán.- Defensoras de los derechos humanos vigilarán la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, la cual se realizará el próximo domingo en la capital yucateca.

El Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) informó que un grupo de observadoras estarán presentes en la marcha para documentar el actuar de las autoridades y vigilar el respeto al derecho a la protesta.

María Paula Balam, directora ejecutiva de la organización, informó que el equipo de observación dará seguimiento a todo lo que ocurra durante el recorrido del contingente, con especial atención en posibles actos que vulneren los derechos humanos de las participantes.

“La obligación de las autoridades es velar por la circulación y la seguridad de todas las personas, no impedir el avance de una manifestación”, subrayó la directora de Cejudi.

Señaló que el año pasado también se documentó el uso de dispositivos de agua a presión, lo cual consideró una forma de represión que vulnera el derecho a la protesta.

Precisó que, acuerdo con los lineamientos establecidos, en manifestaciones feministas se recomienda que el acompañamiento policial esté integrado mayoritariamente por mujeres, quienes no deberán portar armas de fuego, tendrán el rostro descubierto y su identificación visible.

Indicó que desde hace varios años el Cejudi se integra a las movilizaciones feministas para verificar que se garantice el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, así como para documentar el despliegue policial y la ejecución de los operativos de seguridad.

