Más Información

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Mérida, Yucatán.- Defensoras de los derechos humanos vigilarán la , la cual se realizará el próximo domingo en la capital yucateca.

El informó que un grupo de observadoras estarán presentes en la marcha para documentar el actuar de las autoridades y vigilar el respeto al derecho a la protesta.

María Paula Balam, directora ejecutiva de la organización, informó que el equipo de observación dará seguimiento a todo lo que ocurra durante el recorrido del contingente, con especial atención en posibles actos que vulneren los derechos humanos de las participantes.

“La obligación de las autoridades es velar por la circulación y la seguridad de todas las personas, no impedir el avance de una manifestación”, subrayó la directora de Cejudi.

Señaló que el año pasado también se documentó el uso de dispositivos de agua a presión, lo cual consideró una forma de represión que vulnera el derecho a la protesta.

Precisó que, acuerdo con los lineamientos establecidos, en manifestaciones feministas se recomienda que el acompañamiento policial esté integrado mayoritariamente por mujeres, quienes no deberán portar armas de fuego, tendrán el rostro descubierto y su identificación visible.

Indicó que desde hace varios años el Cejudi se integra a las movilizaciones feministas para verificar que se garantice el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, así como para documentar el despliegue policial y la ejecución de los operativos de seguridad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]