Más Información

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

El presidente municipal de , Ismael Burgueño Ruiz, firmó un acuerdo de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo () con el fin de mejorar y consolidar las políticas públicas del municipio fronterizo en materia de , sostenibilidad e inclusión social.

Con la firma se busca alinear el desarrollo de la ciudad con la , proporcionarle un acompañamiento técnico bajo estándares internacionales durante la implementación de estrategias gubernamentales y fungir como un instrumento de evaluación frente a los desafíos de infraestructura, servicios y cohesión social.

Dentro del acuerdo también se busca mejorar la colaboración multisectorial a través de la capacitación especializada de servidores públicos y de representantes de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil.

El presidente municipal de Tijuana busca mejorar políticas públicas en materia de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. Foto: Especial
El presidente municipal de Tijuana busca mejorar políticas públicas en materia de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. Foto: Especial

Lee también

“Estoy seguro de que este esfuerzo fortalecerá nuestro trabajo diario para construir una Tijuana más justa, próspera y con mayor bienestar para todas y todos”, mencionó el funcionario.

Desde el inicio de su administración, Burgueño Ruiz se comprometió a trabajar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de Tijuana. En 2025 fue el primero de 100 municipios del país en presentar su Informe Subnacional Voluntario.

El acuerdo también contempla capacitación especializada para servidoras y servidores públicos, así como para representantes de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, fortaleciendo la colaboración multisectorial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]