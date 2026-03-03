El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, firmó un acuerdo de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de mejorar y consolidar las políticas públicas del municipio fronterizo en materia de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social.

Con la firma se busca alinear el desarrollo de la ciudad con la Agenda 2030, proporcionarle un acompañamiento técnico bajo estándares internacionales durante la implementación de estrategias gubernamentales y fungir como un instrumento de evaluación frente a los desafíos de infraestructura, servicios y cohesión social.

Dentro del acuerdo también se busca mejorar la colaboración multisectorial a través de la capacitación especializada de servidores públicos y de representantes de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil.

El presidente municipal de Tijuana busca mejorar políticas públicas en materia de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. Foto: Especial

“Estoy seguro de que este esfuerzo fortalecerá nuestro trabajo diario para construir una Tijuana más justa, próspera y con mayor bienestar para todas y todos”, mencionó el funcionario.

Desde el inicio de su administración, Burgueño Ruiz se comprometió a trabajar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de Tijuana. En 2025 fue el primero de 100 municipios del país en presentar su Informe Subnacional Voluntario.

