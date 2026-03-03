Hermosillo, Sonora.- En una casa de Hermosillo, el silencio no es ausencia de amor. Es, más bien, el desafío diario que enfrenta Luca, un bebé que llegó al mundo para enseñarle a su familia el verdadero significado de la fortaleza.

Desde sus primeros días de vida, sus padres supieron que el camino no sería sencillo. Luca fue diagnosticado con una mutación genética ultra rara llamada BCAP31, una condición que afecta su desarrollo neurológico y su capacidad auditiva.

Vive con distonía, hipomielinización cerebral e hipoacusia bilateral profunda. En términos simples: Luca vive en silencio.

Lee también Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Para este bebé de apenas 10 meses, el mundo es una película muda, donde los arrumacos de su madre y las risas de su padre son gestos que se ven, pero no se escuchan.

Sin embargo, en medio de este vacío sonoro, su sonrisa se ha convertido en el lenguaje universal con el que le dice a sus padres que vale la pena seguir luchando.

Hoy, la familia tiene una esperanza concreta: un implante coclear, un dispositivo electrónico que se coloca mediante cirugía y que estimula el nervio auditivo, permitiendo que personas con sordera profunda puedan percibir sonidos. Para Luca, significaría escuchar por primera vez la voz de mamá, las risas en casa, el sonido del viento o el llamado de su nombre.

Lee también Detectan toma ilegal de agua en Veracruz; desviaba casi 4 millones de litros diarios hacia Boca del Río

Luca fue diagnosticado con una mutación genética ultra rara llamada BCAP31 (02/03/2026). Foto: Especial

La intervención es médicamente viable

Sus especialistas consideran que el procedimiento podría abrir una puerta crucial para su desarrollo, aprendizaje e integración social. Sin embargo, el costo es elevado. Entre la cirugía, hospitalización, estudios, terapias posteriores y seguimiento médico, la cifra rebasa por mucho las posibilidades económicas de la familia.

Por ello, sus padres han iniciado una colecta en la plataforma GoFundMe con una meta de 200 mil pesos, cantidad que cubriría solo una parte del gasto total, ya que el precio de los implantes es considerablemente alto.

Datos difundidos por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación indican que en México, alrededor de 2.3 millones de personas viven con discapacidad auditiva.

La detección y atención temprana son determinantes para que niñas y niños puedan desarrollar habilidades de comunicación y mejorar su calidad de vida.

En ese contexto, la historia de Luca no es solo la de una familia pidiendo ayuda: es el reflejo de una realidad que enfrentan miles de hogares.

Lee también Rechazan proyecto de Cablebús en Puebla; protestas y críticas por impacto ambiental y falta de transparencia

Día Mundial de la Audición

Este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una fecha que busca generar conciencia sobre la prevención y atención de la pérdida auditiva, especialmente en la infancia. Este año, el llamado es claro: garantizar el cuidado auditivo como un derecho desde los primeros años de vida.

Para Luca, ese derecho puede comenzar con un implante coclear.

“Con el corazón en la mano pedimos su apoyo”, comparten sus padres. “Cada donación, cada oración y cada vez que compartan nuestra historia nos acerca a darle a nuestro bebé la oportunidad de escuchar por primera vez”.

Lee también Imputan a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey por extorsión; juez le dicta prisión preventiva

La colecta permanece abierta y cada aportación suma. Si no está en sus posibilidades donar, difundir su historia también puede marcar una diferencia real.

Porque escuchar no es solo percibir sonidos. Es conectar, aprender, comunicarse.

Escuchar también es inclusión. Y para Luca, podría significar el inicio de un mundo completamente nuevo.

Lee también Avanza investigación por homicidio de exsubprocurador de Baja California Sur; aseguran armas y droga en La Paz

Luca fue diagnosticado con una mutación genética ultra rara llamada BCAP31 (02/03/2026). Foto: Especial

¿Cómo ayudar a que Luca escuche?

La solidaridad ciudadana es, en muchas ocasiones, la única red de apoyo para las familias que enfrentan enfermedades raras.

En el caso de Luca, cada gesto cuenta y puede marcar una diferencia real en su camino hacia la posibilidad de escuchar.

Ayudar es más sencillo de lo que parece: a veces basta con un click o con compartir su historia.

Quienes deseen contribuir pueden realizar donaciones directas de manera segura a través de su página oficial de recaudación: https://gofund.me/c9af173fc. Cada aportación, sin importar el monto, suma y acerca a Luca a la cirugía que necesita.

Lee también Detectan toma ilegal de agua en Veracruz; desviaba casi 4 millones de litros diarios hacia Boca del Río

Otra forma muy valiosa de apoyar es difundiendo su historia en redes sociales, grupos comunitarios o entre familiares y amigos. Compartir su caso permite que el mensaje llegue a más personas que puedan unirse a la causa.

Finalmente, la familia también agradece profundamente las oraciones, los mensajes de ánimo y los buenos deseos.

El acompañamiento emocional es un pilar fundamental en este proceso lleno de retos e incertidumbre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov