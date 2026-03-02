LA PAZ, BCS.- Armas largas, municiones, droga y dos vehículos fueron asegurados el pasado fin de semana como parte de las investigaciones por el homicidio del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, informaron autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) comunicó esta mañana que los aseguramientos fueron posibles luego del análisis de 22 videocámaras lo que permitió identificar a vehículos presuntamente relacionados con el homicidio perpetrado el pasado miércoles.

El 27 de febrero en la colonia Primera de Mayo, en esta ciudad, se localizó uno de los vehículos y en su interior hallaron dos fusiles, seis cargadores abastecidos, un chaleco balístico y envoltorios de marihuana.

Una segunda intervención se realizó en la colonia Camino Real, donde se aseguró otra unidad, además de dos armas largas, cargadores, 135 cartuchos y dos pecheras balísticas.

La PGJE señaló que lo asegurado está siendo analizado por la Dirección de Servicios Periciales para determinar su correlación directa con la investigación del homicidio.

La institución afirmó que mantiene su compromiso –dijo– “en el combate a la impunidad y retirar de las calles elementos que vulneran la paz y seguridad de las y los sudcalifornianos”.

El ex funcionario fue atacado a balazos el miércoles 25 de febrero, pasadas las 07:00 horas, cuando se desplazaba en su vehículo en el fraccionamiento Hispania, y llevaba a su hija menor de edad a la escuela. Sujetos armados dispararon y huyeron. La menor resultó ilesa.

Soriano Castro falleció a consecuencia de los múltiples impactos de bala que recibió. El hecho causó conmoción en el sector de seguridad en esta capital y provocó pronunciamientos de familiares, ciudadanos, cámaras empresariales, y el Consulado de EU en Tijuana, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen.

El ex subprocurador había informado desde el año pasado que recibía amenazas de grupos criminales desde el año pasado. Dejó el cargo en medio de una confrontación pública con el procurador del estado, Antonio López Rodríguez y el gobernador, Víctor Castro Cosío, a quienes exigió mayores recursos para el combate al crimen organizado.

En junio del año pasado fue nombrado titular del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales de la PGJE; sin embargo, el pasado 16 de febrero fue removido de este cargo, por pérdida de confianza, luego de declaraciones públicas en las que siguió señalando las fallas internas en la institución.

aov