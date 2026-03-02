Zapopan.- La carroza con el cuerpo de "El Mencho" llegó este mediodía al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde fue recibido por una banda de música.

Dos carrozas blancas, con flores en el toldo, encabezaban el cortejo, seguidas por varia camionetas. En el panteón fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de fuerzas federales y estatales.

Tras la llegada de los vehículos, una banda empezó a tocar. Decenas de personas, en su mayoría vestidas de negro, acompañaron el féretro hasta el lugar donde fue enterrado. El momento del sepelio fue privado.

Llega ataúd con restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan (02/03/2026). Foto: AFP

Lee también Abiertas dos investigaciones por la muerte de dos niñas migrantes en albergue del DIF Oaxaca

La carroza, que llevaba el féretro dorado con los restos de Rubén Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, después de las 11:30 de la mañana.

"El Mencho" murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 23 estados de todo el país.

El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron decenas de arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.

Lee también Detectan toma ilegal de agua en Veracruz; desviaba casi 4 millones de litros diarios hacia Boca del Río

Llega ataúd con restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan (02/03/2026). Foto: AFP

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, medios de comunicación locales reportaron que el cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria La Paz cerca de las 9:00 horas del domingo fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

Desde ese momento, llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacaron uno en cuya cinta se alcanzaba a leer las siglas “CJNG”, y otro más con rosas rojas en forma de gallo, debido a que el precio era conocido como “El señor de los gallos”. La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar una tanqueta del Ejército, que permanecieron ahí hasta el traslado al cementerio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov