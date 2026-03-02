Más Información

Llevan cuerpo del "Mencho" a panteón en Zapopan; operativo de seguridad acompaña el cortejo

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

GUADALAJARA.- La mañana de este lunes la carroza con los restos de Rubén Nemesio Oseguera, , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, y se dirige al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.

El Mencho murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de , Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 23 estados de todo el país.

El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron numerosos arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.

Los restos del Mencho se trasladan en una carroza blanca, que va seguida con otra carroza con flores y una camioneta gris.

En breve más información...

