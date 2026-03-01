Más Información

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante , muerto hace una semana en un operativo castrense, reportó la agencia de noticias francesa AFP.

EL UNIVERSAL por su parte pudo confirmar con una fuente de las fuerzas armadas mexicanas que en efecto, el resguardo es para el funeral del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el llamado cártel de las cuatro letras

El establecimiento es vigilado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona.

La fuente de AFP indicó que el objetivo del despliegue es disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio. Ninguna autoridad, local o federal, se ha pronunciado al respecto.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP
El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de la República (FGR) a sus familiares en Ciudad de México, a donde había sido trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP
El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP
