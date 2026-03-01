Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto hace una semana en un operativo castrense, reportó la agencia de noticias francesa AFP.

EL UNIVERSAL por su parte pudo confirmar con una fuente de las fuerzas armadas mexicanas que en efecto, el resguardo es para el funeral del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el llamado cártel de las cuatro letras

El establecimiento es vigilado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona.

Lee también Se cumple una semana del abatimiento de “El Mencho”; violencia, investigaciones y reacomodo en el CJNG

La fuente de AFP indicó que el objetivo del despliegue es disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio. Ninguna autoridad, local o federal, se ha pronunciado al respecto.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de la República (FGR) a sus familiares en Ciudad de México, a donde había sido trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

"El Mencho" era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

Lee también Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em