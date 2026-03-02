El Instituto Metropolitano del Agua del puerto de Veracruz detectó una toma ilegal en la red de agua potable que desviaba casi 4 millones de litros diarios del sistema de abastecimiento de la ciudad de Boca del Río, municipio conurbado.

Durante una inspección realizada el pasado 19 de febrero, se identificó una línea que tomaba agua de la Planta Potabilizadora 1, la cual era llevada a la red de agua potable del Fraccionamiento Costa de Oro y/o a un tanque cisterna ubicado en Boca del Río.

De acuerdo con un reporte oficial del municipio de Veracruz, en el punto se localizaron válvulas de control y equipos de medición que registraban un flujo superior a 45 litros por segundo (tres millones 888 mil litros diarios).

Lee también Nueve incendios forestales en Puebla movilizan brigadas; cuatro siniestros permanecen activos

“Lo que evidencia una extracción continua de agua que reduce la disponibilidad del servicio para el municipio de Veracruz y afecta la distribución equitativa del recurso”, advirtieron las autoridades locales.

Ante ello, el Instituto Metropolitano del Agua ordenó a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento el retiro inmediato de la conexión ilegal al no acreditar la autorización legal y afectar la distribución del servicio a los usuarios del puerto de Veracruz.

Además se anunció que se presentará el caso ante el Consejo Consultivo Ciudadano como punto de acuerdo, junto con la información que exhiba la empresa, para determinar responsabilidades y en su caso, iniciar los procedimientos legales correspondientes.

Lee también Rechazan proyecto de Cablebús en Puebla; protestas y críticas por impacto ambiental y falta de transparencia

Desde el mes de enero, el Ayuntamiento de Veracruz anunció que realizaría una revisión integral de las concesiones vigentes, entre ellas la otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), encargado del servicio de agua potable y drenaje en el municipio.

Y el Congreso del Estado emitió un exhorto al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), para que, en uso de sus atribuciones realice una auditoría integral del periodo comprendido entre el año 2022 a la fecha al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, concesionario del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Veracruz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL