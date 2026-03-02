Un total de nueve incendios forestales se registraron en las últimas horas en territorio poblano, de los cuales cuatro siguen activos.

Las conflagraciones ocurrieron en los municipios de Tlachichuca, Tepeyahualco, Teziutlán, Atlixco, Tlahuapan y Ahuazotepec, donde elementos de diversas corporaciones trabajan y trabajaron para sofocar las llamas.

Con helicópteros y personal de distintas dependencias estatales y federales, actualmente se combate cuatro incendios forestales activos, según reportó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno estatal.

En el ejido Las Derrumbadas del municipio de Tlachichuca, los equipos de emergencia atienden el fuego que presenta un 75 por ciento de avance en su control y 50 por ciento en su extinción.; en tanto, en el cerro de Micuautla del municipio En Tepeyahualco, las labores reportan 90 por ciento de contención y 80 por ciento de sofocación.

En la región Teziutlán-Xonocuautla los combatientes reportan un progreso del 80 por ciento en control y 40 por ciento en liquidación; y en ese mis mo incendio forestal, pero en el tramo Teziutlán-Tepeyahualco el siniestro alcanza 90 por ciento de control y 80 por ciento de extinción.

En tanto, dentro del Parque Nacional Izta-Popo, en la zona de Atlixco-Chiautzingo, otro incendio se encuentra activo, el incendio registra 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación.

En las tareas de combate participa personal del Centro Estatal de Manejo del Fuego, brigadas de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Policía Forestal y autoridades municipales.

Los incendios forestales liquidados están localizados en el municipio de Tlachichuca, en la comunidad La Jícara con una afectación de ocho hectáreas; así como en Tlahuapan, en la localidad Ignacio López Rayón, el siniestro afectó ocho hectáreas de herbáceo. En Ahuazotepec, el incendio en la comunidad Ahuacatlán dañó 1.5 hectáreas; además en Tlatlauquitepec, en la localidad Ixmatlaco la afectación fue de una hectárea y en el municipio de San Pedro Cholula, en el Cerro Zapotecas, el incendio dañó una superficie de 14 hectáreas de pastizal maleza y hojarasca.

