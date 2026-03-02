Más Información

El presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emanuel Peláez Peláez, la síndica Raquel Cruz Guzmán, y dos policías municipales, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex presidente municipal de esta comunidad de Oaxaca, Gerardo Santos López.

La aprehensión del edil y la síndica se ejecutó en las primeras horas de esta mañana por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, y fueron trasladados a la capital del estado para ser puestos a disposición de un juez de control.

Gerardo Santos, ex presidente municipal y ex candidato por el PRD a la presidencia municipal de Santa María Ipalapa, fue asesinado a balazos el 11 de mayo de 2025 por un elemento de la policía municipal.

Santos López fue presidente municipal de Santa María Ipalapa en el periodo de 2014-2016 y candidato a presidente municipal de este municipio en el año 2024, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El gobierno de Oaxaca confirmó la detención de Emanuel Peláez, Raquel Cruz y dos policías municipales, e informó que mantiene contacto con la Fiscalía General; también agregó que en el operativo participaron fuerzas federales.

Y agregó que es la Fiscalía del Estado quien deberá dar a conocer las causas, la situación jurídica y la motivación de fondo de la detención.

