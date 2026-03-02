La ciudad de Oaxaca amaneció con una serie de protestas por diferentes organizaciones y sindicatos, que incluyen bloqueos carreteros, toma de oficinas de dependencias públicas y una marcha.

En las primeras horas de esta mañana, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria ante un conflicto político interno por la designación de un nuevo Director o Directora.

La semana pasada, la Rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) anunció que asumiría la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ante las irregularidades señaladas en una asamblea en la cual se designó a Fredy Sánchez García como el nuevo director.

Lee también Colapsan gradas en Universidad Veracruzana; estudiantes resultan heridos durante foto de generación en Xalapa

Quienes tomaron hoy Ciudad Universitaria exigieron a la Rectoría el respeto a su asamblea general, el nombramiento de la dirección y acusaron la intromisión del gobierno del estado en la vida interna de la Facultad.

De manera paralela, un grupo de trabajadores de Fuerza Independiente de la Secretaría de Salud bloquearon la avenida Independencia en el centro de la capital del estado, para exigir la entrega de sus nombramientos con los cuales tienen certeza como personal de esta dependencia, y que los protege ante la transición hacia el IMSS – Bienestar, y la cual, está prevista a realizarse este mes.

Otros sindicatos del sector Salud bloquearon el boulevard Vasconcelos, frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La demanda es la misma, ante la falta de garantías laborales por el nuevo sistema IMSS – Bienestar y que deja en la incertidumbre al personal que se encuentra en las modalidades de regularizados, formalizados y de contrato.

Lee también Investigan feminicidio de activista en Mazatlán; identifican a presunto responsable y buscan su captura

El Frente Popular Revolucionario (FPR), por su parte, tomó las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno Federal y las instalaciones de Ciudad Judicial, para exigir respuesta a demandas sociales y de justicia, así como solicitudes vivienda, caminos e infraestructura educativa, entre otras.

A esto se suma que un grupo de personas tomó la caseta de peaje de Huitzo, y bloqueos en diversas calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL