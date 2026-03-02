Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Una veintena de estudiantes de la Universidad Veracruzana resultaron con lesiones menores al desplomarse las gradas que se habían colocado para la toma de la fotografia de generación.

El accidente ocurrió la mañana de hoy en la Facultad de Derecho del campus Xalapa, en la capital de Veracruz.

Una parte de la estructura se vino abajo cuando los jóvenes se encontraban arriba para tomarse la imagen.

Lee también

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de rescate, quienes atendieron a una veintena de heridos.

Al menos diez estudiantes fueron trasladados a hospitales de la zona para su valoración.

Se trata del segundo caso del deplome de una estructura con estudiantes, pues la semana pasada ocurrió con estudiantes de la .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]