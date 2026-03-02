Más Información
Una veintena de estudiantes de la Universidad Veracruzana resultaron con lesiones menores al desplomarse las gradas que se habían colocado para la toma de la fotografia de generación.
El accidente ocurrió la mañana de hoy en la Facultad de Derecho del campus Xalapa, en la capital de Veracruz.
Una parte de la estructura se vino abajo cuando los jóvenes se encontraban arriba para tomarse la imagen.
Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de rescate, quienes atendieron a una veintena de heridos.
Al menos diez estudiantes fueron trasladados a hospitales de la zona para su valoración.
Se trata del segundo caso del deplome de una estructura con estudiantes, pues la semana pasada ocurrió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
LL
